Не расплатились с Динамо, но отдают. Сан-Паулу отправит в аренду Че Че

Полузащитник оказался не нужен новому главному тренеру Эрнану Креспо

  • 03.04.2021 13:31
  • 1276 просмотров
  • 3 комментария
Не расплатились с Динамо, но отдают. Сан-Паулу отправит в аренду Че Че
© Instagram. Че Че

Руководство «Сан-Паулу» завершает переговоры с коллегами из «Атлетико Минейро» об аренде на один сезон 28-летнего хавбека Че Че, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время, что позволит «Сан-Паулу» сократить зарплатную ведомость на 75 тысяч евро в месяц – именно такую сумму платит клуб ежемесячно Че Че в виде зарплаты.

Видеть Че Че в «Атлетико Минейро» лично хочет главный тренер команды Кука, а вот новый наставник «Сан-Паулу» Эрнан Креспо не особо заинтересован в услугах экс-хавбека «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» все еще должен «Динамо» 3,25 миллиона евро за переход Че Че весной 2019 года.

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Источник — UOL Esporte

(7 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 03.04.2021 14:20
    +1
    Игрок уровня ниже плинтуса, но зарплата 75 тысяч евро в месяц. Вот почему мне не нравится клубный футбол, там слишком много денег, футболисты не знают как слить свои десятки миллионов долларов, то яхту купят, то Феррари разобьют.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 03.04.2021 13:50
    +1
    Якась дивна схема.. А чому, якщо немає коштів не віддати його назад в Динамо до Луческу, який не одноразово бідкався, що дарма продали цього гравця?
    Ссылка
    mooncat
    online
      mooncat, 03.04.2021 13:36
    +3
    Думаю, пора бы ДК или в ФИФА обращаться , или присмотреть себе кого-то в составе бразильцев на эту сумму,
    ---
    Еще одно подтверждение, что с бразильскими клубами не стоит иметь никаких дел, особенно в трансферах на выход,
    ---
    небось за кого то в из ю-10 Сан Паулу захотел бы 15 лямов от ДК и всю оплату сразу !
    Ссылка
    mooncat
    online
      mooncat, 03.04.2021 13:36
    +3
    Думаю, пора бы ДК или в ФИФА обращаться , или присмотреть себе кого-то в составе бразильцев на эту сумму,
    ---
    Еще одно подтверждение, что с бразильскими клубами не стоит иметь никаких дел, особенно в трансферах на выход,
    ---
    небось за кого то в из ю-10 Сан Паулу захотел бы 15 лямов от ДК и всю оплату сразу !
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.04.2021 14:20
    +1
    Игрок уровня ниже плинтуса, но зарплата 75 тысяч евро в месяц. Вот почему мне не нравится клубный футбол, там слишком много денег, футболисты не знают как слить свои десятки миллионов долларов, то яхту купят, то Феррари разобьют.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 03.04.2021 13:50
    +1
    Якась дивна схема.. А чому, якщо немає коштів не віддати його назад в Динамо до Луческу, який не одноразово бідкався, що дарма продали цього гравця?
    Ссылка
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