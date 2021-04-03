Не расплатились с Динамо, но отдают. Сан-Паулу отправит в аренду Че Че

Руководство «Сан-Паулу» завершает переговоры с коллегами из «Атлетико Минейро» об аренде на один сезон 28-летнего хавбека Че Че, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».
Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время, что позволит «Сан-Паулу» сократить зарплатную ведомость на 75 тысяч евро в месяц – именно такую сумму платит клуб ежемесячно Че Че в виде зарплаты.
Видеть Че Че в «Атлетико Минейро» лично хочет главный тренер команды Кука, а вот новый наставник «Сан-Паулу» Эрнан Креспо не особо заинтересован в услугах экс-хавбека «Динамо».
Напомним, ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» все еще должен «Динамо» 3,25 миллиона евро за переход Че Че весной 2019 года.
Источник — UOL Esporte
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Еще одно подтверждение, что с бразильскими клубами не стоит иметь никаких дел, особенно в трансферах на выход,
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небось за кого то в из ю-10 Сан Паулу захотел бы 15 лямов от ДК и всю оплату сразу !
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Еще одно подтверждение, что с бразильскими клубами не стоит иметь никаких дел, особенно в трансферах на выход,
---
небось за кого то в из ю-10 Сан Паулу захотел бы 15 лямов от ДК и всю оплату сразу !
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