Сан-Паулу должен Динамо €3,25 млн за Че Че. Бразильцы боятся санкций ФИФА

Киевский клуб продал хавбека весной 2019 года

  • 01.04.2021 11:31
  • 592 просмотра
  • 1 комментарий
Сан-Паулу должен Динамо €3,25 млн за Че Че. Бразильцы боятся санкций ФИФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Че Че (слева)

Бразильский «Сан-Паулу» по-прежнему должен «Динамо» существенную часть суммы за трансфер полузащитника Че Че, который состоялся в марте 2019 года.

По имеющейся информации, ныне долг «Сан-Паулу» перед «бело-синими» составляет 3,25 миллиона евро. Последний раз «Динамо» получало деньги за трансфер Че Че от бразильцев еще в марте 2019 года, а остальная сумма была разбита на платежи, которые южноамериканский клуб не только просрочил, но и не предложил заключить новое соглашение по реструктуризации долга.

В итоге «Динамо» весной минувшего года обратилось в ФИФА, и в ближайшие два месяца, как ожидается, организация вынесет свой вердикт по делу.

Новое руководство «Сан-Паулу» боится, что клуб будет подвергнут серьезным санкциям – дополнительным штрафам, или даже лишению очков, - а потому хочет как можно скорее договориться с «Динамо» о варианте полюбовного разрешения спора.

В настоящий момент президент «Сан-Паулу» Хулио Касерес видит проблему долга перед «Динамо» за Че Че ключевой для клуба, и намерен добиваться ее разрешения. Кроме того, бразильский клуб беспокоит факт стремительной девальвации местного реала по отношению к евро, что также оказывает негативное воздействие на бюджет «Сан-Паулу».

Отметим, что с приходом Эрнана Креспо на пост главного тренера «Сан-Паулу» Че Че потерял место в основе команды. В активе хавбека 3 выхода на замену в поединках Лиги Паулиста, в которых он забил 1 мяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UOL Esporte

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 12:00
    0
    Как им так дай все и сразу $ и в три дорога, а обратно так вообще забивают с оплатами - уникумы
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 12:00
    0
    Как им так дай все и сразу $ и в три дорога, а обратно так вообще забивают с оплатами - уникумы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности