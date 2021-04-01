Сан-Паулу должен Динамо €3,25 млн за Че Че. Бразильцы боятся санкций ФИФА

Бразильский «Сан-Паулу» по-прежнему должен «Динамо» существенную часть суммы за трансфер полузащитника Че Че, который состоялся в марте 2019 года.

По имеющейся информации, ныне долг «Сан-Паулу» перед «бело-синими» составляет 3,25 миллиона евро. Последний раз «Динамо» получало деньги за трансфер Че Че от бразильцев еще в марте 2019 года, а остальная сумма была разбита на платежи, которые южноамериканский клуб не только просрочил, но и не предложил заключить новое соглашение по реструктуризации долга.

В итоге «Динамо» весной минувшего года обратилось в ФИФА, и в ближайшие два месяца, как ожидается, организация вынесет свой вердикт по делу.

Новое руководство «Сан-Паулу» боится, что клуб будет подвергнут серьезным санкциям – дополнительным штрафам, или даже лишению очков, - а потому хочет как можно скорее договориться с «Динамо» о варианте полюбовного разрешения спора.

В настоящий момент президент «Сан-Паулу» Хулио Касерес видит проблему долга перед «Динамо» за Че Че ключевой для клуба, и намерен добиваться ее разрешения. Кроме того, бразильский клуб беспокоит факт стремительной девальвации местного реала по отношению к евро, что также оказывает негативное воздействие на бюджет «Сан-Паулу».

Отметим, что с приходом Эрнана Креспо на пост главного тренера «Сан-Паулу» Че Че потерял место в основе команды. В активе хавбека 3 выхода на замену в поединках Лиги Паулиста, в которых он забил 1 мяч.