ВИНИСИУС: «Это мой первый дубль в футболке Реала, всегда мечтал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).
В одном из матчей бразильцу ассистировал Тони Кроос.
«Тони Кроос невероятен, он легенда. Никто не может играть так, как он. Он обладает огромным классом.
Люди со стороны обсуждают меня, но я не перестаю работать. Я никогда не делал дубль в этой футболке, и думаю, что это мой лучший момент. Я указал на эмблему, потому что очень усердно работаю. Я всегда мечтал играть за «Реал».
Я не перестаю работать, и мои одноклубники воодушевляют меня. Они вселяют в меня уверенность», - сказал Винисиус.
Отметим, что Винисиус Жуниор стал вторым среди самых молодых бомбардиров Реала в плей-офф ЛЧ.
Источник — Goal.com
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