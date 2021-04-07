ВИНИСИУС: «Это мой первый дубль в футболке Реала, всегда мечтал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

В одном из матчей бразильцу ассистировал Тони Кроос.

«Тони Кроос невероятен, он легенда. Никто не может играть так, как он. Он обладает огромным классом.

Люди со стороны обсуждают меня, но я не перестаю работать. Я никогда не делал дубль в этой футболке, и думаю, что это мой лучший момент. Я указал на эмблему, потому что очень усердно работаю. Я всегда мечтал играть за «Реал».

Я не перестаю работать, и мои одноклубники воодушевляют меня. Они вселяют в меня уверенность», - сказал Винисиус.

Отметим, что Винисиус Жуниор стал вторым среди самых молодых бомбардиров Реала в плей-офф ЛЧ.