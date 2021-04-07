Кто моложе? Винисиус Жуниор – 2-й по возрасту бомбардир Реала в плей-офф ЛЧ

Бразильский полузащитник Винисиус Жуниор в возрасте 20 лет и 268 дней стал вторым в списке самых юных бомбардиров «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек забил два гола «Реала» в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала ЛЧ (3:1).

В более молодом возрасте забивал за «галактикос» в плей-офф ЛЧ только Рауль Гонсалес (18 лет, 253 дня).

🇧🇷 Винисиус Жуниор (20 лет, 268 дней) стал вторым в списке самых юных бомбардиров "Реала" в плей-офф #ЛигаЧемпионов после Рауля Гонсалеса (18 лет, 253 дня) 👏 pic.twitter.com/rjgJDz0vR0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 6, 2021

ВИДЕО. Первый гол Винисиуса Жуниора в ворота «Ливерпуля»

ВИДЕО. Второй гол Винисиуса Жуниора в ворота «Ливерпуля»