Кто моложе? Винисиус Жуниор – 2-й по возрасту бомбардир Реала в плей-офф ЛЧ

В более молодом возрасте забивал только Рауль Гонсалес

  • 07.04.2021 00:55
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Кто моложе? Винисиус Жуниор – 2-й по возрасту бомбардир Реала в плей-офф ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский полузащитник Винисиус Жуниор в возрасте 20 лет и 268 дней стал вторым в списке самых юных бомбардиров «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек забил два гола «Реала» в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала ЛЧ (3:1).

В более молодом возрасте забивал за «галактикос» в плей-офф ЛЧ только Рауль Гонсалес (18 лет, 253 дня).

ВИДЕО. Первый гол Винисиуса Жуниора в ворота «Ливерпуля»

ВИДЕО. Второй гол Винисиуса Жуниора в ворота «Ливерпуля»

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Источник — УЕФА

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