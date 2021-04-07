ВЕЙНАЛДУМ: «Второй гол? После заброса из глубины поля мы допустили ошибку»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Нам пришлось нелегко. Мы играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах.

Второй пропущенный мяч? Не могу сказать, что это был подарок, ведь их игроку еще нужно было забить, но эта была типичная ошибка для первого тайма. Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. После заброса из глубины поля мы допустили ошибку в расстановке сзади, поэтому случилось то, что случилось.

Мы просто сказали себе, что второй тайм надо провести лучше первого. Нужно лучше располагаться в обороне, потому что они несколько раз опасно выходили к воротам после дальних забросов. Мы поставили перед собой цель сыграть в свой футбол, поэтому и забили, но, к сожалению, они быстро забили третий и свели наши усилия на нет».

ВИДЕО. Ошибка обороны «Ливерпуля» и второй пропущенный гол от «Реала»