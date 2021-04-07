КЛОПП: «Это был только первый матч, и мы забили гол на выезде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме.

Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч».