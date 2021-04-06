Источник: Динамо решило не подписывать контракт с Самбой Диалло

Киевское «Динамо» решило не подписывать контракт с Самбой Диалло, 18-летним хавбеком из Сенегала.
Полузащитник находился на просмотре в киевской команде, но не убедил тренеров киевлян, и было решено не заключать с ним соглашение.
Молодой хавбек прибыл в расположение «Динамо» несколько дней назад. Инициатором просмотра стал Дмитрий Селюк, агент Диалло. Возможно, в будущем киевляне еще обратятся к кандидатуре сенегальского игрока.
Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.
Источник — Динамомания
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Абдулай Самба Диалло блистательно зарекомендовал себя в Ливерпуле. У него замечательное футбольное будущее. Но лохам из динамо киев он не подошёл по маразматическим причинам
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