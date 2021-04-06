Источник: Динамо решило не подписывать контракт с Самбой Диалло

Полузащитник из Сенегала находился на просмотре в киевской команде

  • 06.04.2021 21:43
  • 2121 просмотр
  • 2 комментария
Источник: Динамо решило не подписывать контракт с Самбой Диалло
© Twitter

Киевское «Динамо» решило не подписывать контракт с Самбой Диалло, 18-летним хавбеком из Сенегала.

Полузащитник находился на просмотре в киевской команде, но не убедил тренеров киевлян, и было решено не заключать с ним соглашение.

Молодой хавбек прибыл в расположение «Динамо» несколько дней назад. Инициатором просмотра стал Дмитрий Селюк, агент Диалло. Возможно, в будущем киевляне еще обратятся к кандидатуре сенегальского игрока.

Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.

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Источник — Динамомания

(9 голосов)

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Комментарии
    _smart_Forever
      _smart_Forever, 06.04.2021 22:26
    -4
    Пройдёт 2-3 года.
    Будут заголовки:
    Абдулай Самба Диалло блистательно зарекомендовал себя в Ливерпуле. У него замечательное футбольное будущее. Но лохам из динамо киев он не подошёл по маразматическим причинам
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:48
    +2
    Прям спс хочется сказать. Удивительно. Сурк ждет что из 1ООО пассажиров селюка найдется еще разок туре?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:48
    +2
    Прям спс хочется сказать. Удивительно. Сурк ждет что из 1ООО пассажиров селюка найдется еще разок туре?
    Ссылка
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