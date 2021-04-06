Клуб Зинченко зафиксировал огромный убыток за прошлый сезон

«Манчестер Сити» опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020. Клуб зафиксировал убыток в размере 126 миллионов фунтов.
Годом ранее клуб получил прибыль в размере 10 миллионов фунтов. Теперь же доходы клуба уменьшились на 11% - до 478,4 млн фунтов.
Такие неудачные финансовые результаты сезона клуб объясняет последствиями коронавируса. В их число входят задержки выплат за телеправа от Лиги чемпионов и АПЛ, а также задержки выплат «Баварии» за трансфер Лероя Сане.
Сегодня «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Боруссию» Дортмунд.
Источник — ФК Манчестер Сити
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