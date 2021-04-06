Клуб Зинченко зафиксировал огромный убыток за прошлый сезон

Коронавирус ударил по «Манчестер Сити»

  • 06.04.2021 19:53
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  • 1 комментарий
Клуб Зинченко зафиксировал огромный убыток за прошлый сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020. Клуб зафиксировал убыток в размере 126 миллионов фунтов.

Годом ранее клуб получил прибыль в размере 10 миллионов фунтов. Теперь же доходы клуба уменьшились на 11% - до 478,4 млн фунтов.

Такие неудачные финансовые результаты сезона клуб объясняет последствиями коронавируса. В их число входят задержки выплат за телеправа от Лиги чемпионов и АПЛ, а также задержки выплат «Баварии» за трансфер Лероя Сане.

Сегодня «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Боруссию» Дортмунд.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 19:54
    -2
    Гоу к Суркису, он вам расскажет как с Манчестер Сити, сделать Сити Кипр
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