Клуб Зинченко зафиксировал огромный убыток за прошлый сезон

«Манчестер Сити» опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020. Клуб зафиксировал убыток в размере 126 миллионов фунтов.

Годом ранее клуб получил прибыль в размере 10 миллионов фунтов. Теперь же доходы клуба уменьшились на 11% - до 478,4 млн фунтов.

Такие неудачные финансовые результаты сезона клуб объясняет последствиями коронавируса. В их число входят задержки выплат за телеправа от Лиги чемпионов и АПЛ, а также задержки выплат «Баварии» за трансфер Лероя Сане.

Сегодня «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Боруссию» Дортмунд.