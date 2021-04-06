Марта КОСТЮК: «Коронавирус не сильно поразил мои легкие»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как переболела коронавирусом.

«У меня активный образ жизни, и хотя я переболела коронавирусом в начале марта, сразу же улетела на соревнования. Болела две недели, получила негативные результаты, потренировалась два дня и полетела в США на Miami Open. Была абсолютно к нему не готова, но поехала, чтобы быстрее вернуть форму, которая у меня была.

Я еще на этапе восстановления, но скажу, что COVID-19 не сильно поразил мои легкие. У меня было очень тяжелое дыхание, но пришлось выступать. С одной стороны очень хотела принять участие в соревновании и сделать все, что в моих силах, чтобы быть максимально готовой. но результат показал свое. Довольна тем, как выступила, но пока восстанавливаюсь и организм еще борется», - сказала Костюк.

Напомним, что на турнире в Майами Костюк уступила в первом круге.