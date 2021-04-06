Марта КОСТЮК: «Коронавирус не сильно поразил мои легкие»

Третья ракетка Украины рассказала о последствиях болезни

  • 06.04.2021 17:55
  • 368 просмотров
  • 3 комментария
Марта КОСТЮК: «Коронавирус не сильно поразил мои легкие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как переболела коронавирусом.

«У меня активный образ жизни, и хотя я переболела коронавирусом в начале марта, сразу же улетела на соревнования. Болела две недели, получила негативные результаты, потренировалась два дня и полетела в США на Miami Open. Была абсолютно к нему не готова, но поехала, чтобы быстрее вернуть форму, которая у меня была.

Я еще на этапе восстановления, но скажу, что COVID-19 не сильно поразил мои легкие. У меня было очень тяжелое дыхание, но пришлось выступать. С одной стороны очень хотела принять участие в соревновании и сделать все, что в моих силах, чтобы быть максимально готовой. но результат показал свое. Довольна тем, как выступила, но пока восстанавливаюсь и организм еще борется», - сказала Костюк.

Напомним, что на турнире в Майами Костюк уступила в первом круге.

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Источник — Суспильне спорт

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
      Александр Ад, 06.04.2021 18:31
    0
    цікаво,а кто візьме інтервью у Ястремськой?
    Е сміли журналісти?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 06.04.2021 18:29
    0
    Stanislav Matusevych, 06.04.2021 18:05
    Я через 3 тижні, рахуючи після прояву перших симптомів ковіду, почав тренуватися. Але ж, ясна річ, де мої навантаження, а де навантаження тенісистки першої сотні. Марті здоров'я та холодної голови!
    поехала,потому-что за участие в 1-м круге деньги не плохие
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 06.04.2021 18:05
    0
    Я через 3 тижні, рахуючи після прояву перших симптомів ковіду, почав тренуватися. Але ж, ясна річ, де мої навантаження, а де навантаження тенісистки першої сотні. Марті здоров'я та холодної голови!
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 06.04.2021 18:31
    0
    цікаво,а кто візьме інтервью у Ястремськой?
    Е сміли журналісти?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 06.04.2021 18:29
    0
    Stanislav Matusevych, 06.04.2021 18:05
    Я через 3 тижні, рахуючи після прояву перших симптомів ковіду, почав тренуватися. Але ж, ясна річ, де мої навантаження, а де навантаження тенісистки першої сотні. Марті здоров'я та холодної голови!
    поехала,потому-что за участие в 1-м круге деньги не плохие
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 06.04.2021 18:05
    0
    Я через 3 тижні, рахуючи після прояву перших симптомів ковіду, почав тренуватися. Але ж, ясна річ, де мої навантаження, а де навантаження тенісистки першої сотні. Марті здоров'я та холодної голови!
    Ссылка
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