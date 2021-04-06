Металлист 1925 второй раз в сезоне теряет очки в игре с Полесьем

В 20-ом туре харьковский «Металлист 1925» отправился в Житомир на игру против местного «Полесья». Понятное дело, харьковчане ехали за трёмя очками, и любой другой результат стал бы для них разочарованием. Борьба за выход в УПЛ разгорелась нешуточная, несколько клубов задекларировали своё желание по итогам сезона повыситься в классе. Харьковская команда перед матчем пока на третьем месте с отставанием от «Вереса» на 2 очка, и от «Черноморца» на одно очко, при этом у ровенского клуба две игры в запасе. А на пятки «Металлисту 1925» наступают «Агробизнес» и «Волынь». Харьковчане очень неплохо стартовали в весенней части чемпионата, одержав 4 победы подряд весной, а с учётом осени у них уже 6 подряд победных матчей!

У житомирской команды весной дела идут не лучшим образом. В трёх сыгранных матчах – с «Вересом» и «Прикарпатьем» на выезде, а также с «Кристаллом» дома – добыто лишь два очка из девяти возможных. В зимнее межсезонье команду «Полесье» пополнило сразу семь новых исполнителей. Это – вратарь Антон Яшков (экс-игрок «Колоса»), хавбек Василий Грицук (из «Александрии»), 28-летний защитник Бадри Акубардия, хавбек Максим Андрущенко (воспитанник житомирского футбола), экс-игроки «Оболони» Артём Терехов и Денис Островский, а также 23-летний полузащитник Александр Глагола (последним клубом был «Минай»).

Харьковскую команду пополнило также 7 новичков и пятеро из них вышли в стартовом составе. Это – Ткачук, Западня, Голодюк, Батюшин и Пономарь. Причём первые 4 игроков, как говорится, «железобетонно» являются игроками стартового состава и все предыдущие 4 игры сыграли полностью без замены, за исключением Батюшина, сыгравшего три матча «от звонка до звонка» и заменённого в самом конце матча с «Кристаллом». Пономарь уже вторую игру выходит со старта. Шестой новичок – Габелок вышел на замену в конце игры, а седьмой Блажко весь матч провёл на скамейке запасных. Можно сказать, новички отлично вписались в состав харьковской команды. В Житомире не приехал главный тренер харьковчан Кривенцов, он приболел. Кроме коуча, отсутствовали у харьковской команды два игрока основного состава – бразилец Дерек и набравший весной хорошую форму полузащитник Савин. Ни разу не появлялись на поле в весенней части чемпионата травмированные Ямполь, Кравченко, Ченбай, которые были игроками основы «Металлиста 1925» образца осень-2020.

Стартовый состав «Полесья» по сравнению с тремя предыдущими матчами был основательно перекроен главным тренером житомирян Сергеем Шищенко. Причём изменения произошли не только из-за дисквалификации ведущего игрока Максима Гавриленко, но и по причине недовольства наставника последними результатами команды. В заявке у житомирской команды не оказалось Ярослава Галенко и Андрея Понедельника.

С первой же минуты харьковчане бросились атаковать ворота хозяев. Крыськив уже на десятой минуте с правого фланга выскочил на вратаря житомирян и сильным ударом хорошо проверил Маханькова. Первым на подбирании был Батюшин, но не попал по воротам. Тут же «Полесье» ответило весьма достойно. На 16-ой минуте на фланговую подачу Терехова откликнулся Коваль и при полном попустительстве Кольцова сумел пробить – мяч просвистел над перекладиной. На 22-ой минуте, житомирянам пришлось провести вынужденную замену – не игравший весной Власюк заменил, получившего травму, Акубардию на правом фланге защиты. «Металлист 1925» тем временем продолжил наращивать давление на ворота хозяев поля. На 26-ой минуте Голодюк с убойной позиции пробил над перекладиной. Прекрасный шанс был у Пономаря на 33-ей минуте, но он тоже проиграл дуэль Маханькову, после было поспешное добивание от Крыськива, и оно вышло неточным. В концовке тайма Батюшин и Дмитренко не использовали свои моменты, оба пробивали головой, но что первый, что второй полузащитник харьковчан, элементарно промахивались, круглый не попадали в ворота. Уйма моментов – и без голов! Если для житомирян 0:0 после первого тайма было достижением, то для харьковчан по такой игре это было явным провалом в плане реализации убойных моментов. Денис Сидоренко надо отдать ему должное, несмотря на то, что работы у него в первом тайме практически не было, на 44-ой минуте спас свою команду. Это игрок хозяев поля Галенков протащил мяч через всю половину поля харьковчан и сильно пробил с угла вратарской – Сидоренко выручил.

Сразу после перерыва вратарь гостей снова вступил в игру и отбил удар только что вышедшего на замену Андрущенко. Затем, пережив небольшой навал житомирян в начале тайма, гости снова захватили инициативу в свои руки, и началась осада ворот Маханькова. С разных позиций пробивали Голодюк, Дмитренко, Крыськив. А на 74-ой минуте «Металлист 1925» имел просто-таки убойнейший момент. До сих пор не понятно, как же можно было не забить в этой ситуации! После подачи Голодюка на дальнюю штангу Батюшин не занес мяч в пустые ворота, а угодил в перекладину. По такой игре – важнейший эпизод, надо было обязательно реализовывать такой супер-момент. Без Дерека и Савина харьковчанам явно не хватало скорости и остроты, а дальние удары, увы, не получались. После таких ударов кожаный пролетал мимо ворот, защищаемых Маханьковым. Нанеся за матч 20 ударов по воротам гостей, харьковчане не смогли их распечатать, и увозят из Житомира всего одно очко. Набравший шикарный ход «Металлист 1925» во второй раз в сезоне оступился в противостоянии с «Полесьем», дважды сыграл с подопечными Шищенко 0:0. Этих ненабранных очков в матчах с крепким середняком чемпионата может не хватить на финише. Можно даже сказать, что ничья – она в пользу конкурентов харьковчан, борющихся за путёвки в УПЛ. Тренерскому штабу «Металлиста 1925» необходимо донести до игроков важнейшую аксиому футбола – «нет голов, нет побед». Так бездарно транжирить голевые моменты нельзя. А стадион «Центральный» в Житомире после реконструкции снова остаётся для житомирской команды «ничейным», ибо второй матч подряд «Полесье» здесь разделяет очки с соперниками (1:1 с «Кристаллом», 0:0 с «Металлистом 1925»). Впереди у харьковчан еще 10 матчей в чемпионате, и я уверен, что уроки, полученные подопечными Кривенцова в житомирском матче, пойдут на пользу команде. Пока команда из Харькова по-прежнему занимает третью строку в турнирной таблице. Конкуренты «Металлиста 1925», стоящие в таблице выше харьковчан, «Верес» и «Черноморец», взяли в этом туре по три очка, а идущие ниже харьковской команды, «Агробизнес» и «Волынь», сыграли между собой вничью, что на руку третьей на сегодня команде чемпионата.

«Полесье» – «Металлист 1925» 0:0

«Полесье»: Маханьков, Акубардия (Власюк 21), Терехов, Прокопчук, Шевченко, Швец, Глагола (Андрущенко 46), Грицук, Галенков, Островский (Ковалев 46), Коваль.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Цвиренко 81), Шершень, Западня, Кольцов, Крыськив, Голодюк (Габелок 85), Батюшин, Дмитренко, Пономарь.

Предупреждения: Акубардия (14), Глагола (34), Коваль (75) - Кольцов (42), Ткачук (69).