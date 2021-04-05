20-й тур
Полесье
0 : 0
Металлист 1925
05.04.2021, FT

Безголевая ничья в Житомире: Полесье и Металлист 1925 поделили очки

Прервалась 6-матчевая победная серия харьковчан

  • 05.04.2021 16:09
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
Безголевая ничья в Житомире: Полесье и Металлист 1925 поделили очки
© Житомир.info

В Житомире состоялся матч 20-го тура Первой лиги Украины, в котором местное «Полесье» принимало харьковский «Металлист 1925». Поединок завершился безголевой ничьей.

Первая лига Украины. 20 тур

«Полесье» – «Металлист 1925» – 0:0

Отметим, что «Металлист 1925» впервые потерял очки за последние 7 матчей. Харьковчане с 38 баллами в активе занимают третье место в турнирной таблице, а житомиряне с 22 очками лишь десятые.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alibabaevicn
    online
      Alibabaevicn, 05.04.2021 16:41
    -1
    100% дно, куда вам в УПЛ, для вас пердив предел мечтаний...
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