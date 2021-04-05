Безголевая ничья в Житомире: Полесье и Металлист 1925 поделили очки

В Житомире состоялся матч 20-го тура Первой лиги Украины, в котором местное «Полесье» принимало харьковский «Металлист 1925». Поединок завершился безголевой ничьей.
Первая лига Украины. 20 тур
«Полесье» – «Металлист 1925» – 0:0
Отметим, что «Металлист 1925» впервые потерял очки за последние 7 матчей. Харьковчане с 38 баллами в активе занимают третье место в турнирной таблице, а житомиряне с 22 очками лишь десятые.
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Источник — Sport.ua
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