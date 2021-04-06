Тренер Кремня: «Все испортил пенальти. Вересу не нужна такая помощь»

В поединке 20-го тура Первой лиги «Кремень» — «Верес» в ворота хозяев был назначен спорный пенальти, позволивший гостям вырвать победу со счетом 2:1.

Главный тренер «Кремня» Алексей Годин прокомментировал эпизод с падением в штрафной площадке хозяев игрока «Вереса».

«Обидно проигрывать такие матчи. Игра нам давалась, мы ни в чем не уступали главному претенденту на повышение в классе, уверен, что как минимум на ничью с «Вересом» наиграли.

Но все впечатление испортил назначенный в наши ворота пенальти на 72-й минуте. Было четко видно, что игрок «Вереса» начал терять равновесие еще до столкновения с вратарем «Кремня», который к тому же демонстративно убрал руки, чтобы не коснуться соперника. На мой взгляд, арбитр Серпутько должен был наказать футболиста «Вереса» предупреждением за симуляцию, а не назначать в наши ворота пенальти, решивший судьбу матча.

«Верес» с его хорошо поставленной игрой не нуждается в такой помощи. Я не знаю, собирается ли наше клубное руководство обращаться за разъяснениями в Комитет арбитров УАФ», — отметил Годин.

«Кремень» занимает 12-е место в Первой лиге, набрав 19 очков.