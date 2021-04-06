Тренер Кремня: «Все испортил пенальти. Вересу не нужна такая помощь»

Алексей Годин разочарован решением, которое принял арбитр

  • 06.04.2021 13:11
  • 707 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Кремня: «Все испортил пенальти. Вересу не нужна такая помощь»
© ФК Кремень. Алексей Годин

В поединке 20-го тура Первой лиги «Кремень» — «Верес» в ворота хозяев был назначен спорный пенальти, позволивший гостям вырвать победу со счетом 2:1.

Главный тренер «Кремня» Алексей Годин прокомментировал эпизод с падением в штрафной площадке хозяев игрока «Вереса».

«Обидно проигрывать такие матчи. Игра нам давалась, мы ни в чем не уступали главному претенденту на повышение в классе, уверен, что как минимум на ничью с «Вересом» наиграли.

Но все впечатление испортил назначенный в наши ворота пенальти на 72-й минуте. Было четко видно, что игрок «Вереса» начал терять равновесие еще до столкновения с вратарем «Кремня», который к тому же демонстративно убрал руки, чтобы не коснуться соперника. На мой взгляд, арбитр Серпутько должен был наказать футболиста «Вереса» предупреждением за симуляцию, а не назначать в наши ворота пенальти, решивший судьбу матча.

«Верес» с его хорошо поставленной игрой не нуждается в такой помощи. Я не знаю, собирается ли наше клубное руководство обращаться за разъяснениями в Комитет арбитров УАФ», — отметил Годин.

«Кремень» занимает 12-е место в Первой лиге, набрав 19 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности