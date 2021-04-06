«Верес» одержал победу над «Кремнем» в матче 20-го тура Первой лиги.
«Кремень» - «Верес» - 1:2
Голы: Бычков, 13 - Немчанинов, 20, Сергийчук, 71 (с пен).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Сергийчук (Верес).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Немчанинов (Верес).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бычков (Кремень).
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Источник — Sport.ua
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