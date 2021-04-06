Артем БОНДАРЕНКО: «Мой хет-трик? Самое важное, что Мариуполь победил»

20-летний полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ингульца» (4:3) в поединке 20-го тура УПЛ.
— Ты забил три мяча в матче с «Ингульцом». Это солидный показатель для полузащитника?
— Думаю, да (улыбается). Но самое важное, что «Мариуполь» победил. Мы долго шли к этому успеху.
— Кому посвятил свои голы?
— Болельщикам, клубу, который в день матча праздновал 61-й день рождения, а также главному тренеру Остапу Мироновичу Маркевичу, отмечавшему день рождения на следующий день после нашей игры.
— Перед поединком что-то подсказывало, что это будет твой день?
— В принципе, нет. У меня все было как обычно, а вот команда была настроена очень решительно.
— До этого «Мариуполь» не побеждал восемь матчей. Это давило на команду?
— Мы пытались от этого абстрагироваться, но все равно помнили об этой неудачной серии. В коллективе верили в то, что рано или поздно «Мариуполь» выиграет.
Источник — zbirna.com
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