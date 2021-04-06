Артем БОНДАРЕНКО: «Мой хет-трик? Самое важное, что Мариуполь победил»

Футболист мариупольской команды доволен итогом поединка с «Ингульцом»

  • 06.04.2021 12:39
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Артем БОНДАРЕНКО: «Мой хет-трик? Самое важное, что Мариуполь победил»
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

20-летний полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ингульца» (4:3) в поединке 20-го тура УПЛ.

— Ты забил три мяча в матче с «Ингульцом». Это солидный показатель для полузащитника?
— Думаю, да (улыбается). Но самое важное, что «Мариуполь» победил. Мы долго шли к этому успеху.

— Кому посвятил свои голы?
— Болельщикам, клубу, который в день матча праздновал 61-й день рождения, а также главному тренеру Остапу Мироновичу Маркевичу, отмечавшему день рождения на следующий день после нашей игры.  

— Перед поединком что-то подсказывало, что это будет твой день?
— В принципе, нет. У меня все было как обычно, а вот команда была настроена очень решительно. 

— До этого «Мариуполь» не побеждал восемь матчей. Это давило на команду?
— Мы пытались от этого абстрагироваться, но все равно помнили об этой неудачной серии. В коллективе верили в то, что рано или поздно «Мариуполь» выиграет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 06.04.2021 12:51
    0
    сильний "граюн",тепер ще Шахтьору три забий
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 06.04.2021 12:51
    0
    сильний "граюн",тепер ще Шахтьору три забий
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности