Александр КАРАВАЕВ: «Если есть офсайд, они должны сразу говорить»

Хавбек «Динамо» – об отмененном забитом мяче

  • 06.04.2021 07:53
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Александр КАРАВАЕВ: «Если есть офсайд, они должны сразу говорить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев остался недоволен действиями арбитров во время отмены его гола в ворота «Александрии» (2:1) после просмотра VAR.

«До того, как судья побежал смотреть, они пять минут что-то думали и решали. Такое ощущение, будто переговаривались: «Давай что-то придумаем и увидим». Не знаю. Потом идет смотрит и говорит, что офсайд. Если есть офсайд, они должны сразу говорить. У него ж глаза - не камера, это они по телеку смотрят. У нас всегда много таких обсуждений, каждый тур. Но не мы в праве решать, пускай решают те, кого курируют», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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