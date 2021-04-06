Дмитрий РИЗНЫК: «Слухи о Шахтере? Не обращаю внимание, нужно работать»

Игрок «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2), а также высказался о слухах о переходе в состав «горняков» летом.

«Все еще впереди. Через тур играем с «Зарей», настраиваемся на «Львов» и двигаемся дальше.

Слухи о «Шахтере»? У меня есть мотивация всегда, поэтому я не обращаю на них внимание, мое дело – играть, работать, а там будет видно», - сказал Ризнык.

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