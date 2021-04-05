Сломал ребро или нет? Что показал рентген у Пердуты

В матче 20-го тура УПЛ против «Шахтера» получили травмы 2 игрока «Ворсклы»

  • 05.04.2021 22:35
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Сломал ребро или нет? Что показал рентген у Пердуты
© ТК Футбол 1. Игорь Пердута

В матче 20-го тура УПЛ против «Шахтера» получил травму игрок «Ворсклы» Игорь Пердута.

Как сообщил на послематчевой пресс-конференции Юрий Максимов, у Пердуты сломано ребро.

Однако журналист «Футбольного формата» Олег Ящук проинформировал, что Пердута не сломал ребро. Игрок сделал рентгеновские снимки, которые не подтвердили перелом.

Кроме того, партнер Пердуты по «Ворскле» Оливье Тилль получил сотрясение мозга, а информация про сломанный нос не подтвердилась.

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Источник — Футбольный формат

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