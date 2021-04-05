Два игрока Ворсклы выбыли из-за травм до конца месяца

Игорь Пердута и Оливье Тилль в ближайшее время не смогут помочь своей команде

  • 05.04.2021 11:24
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Два игрока Ворсклы выбыли из-за травм до конца месяца
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Шахтером» получили травмы сразу два игрока «Ворсклы»: Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Как сообщил на послематчевой пресс-конференции Юрий Максимов, у Пердуты сломано ребро, а у Тилля – сотрясение мозга. По информации источника, были подозрения на перелом носа у легионера из Люксембурга, но они не подтвердились. Оба выбыли до конца апреля.

Также в лазарете «Ворсклы» уже продолжительное время находится Георгий Цитаишвили, а Бредли Де Ноойер после повреждения еще занимается по индивидуальной программе. В следующем календарном матче со «Львовом» из-за дисквалификации им также не сможет помочь Давид Пуцлин.

Напомним, что «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 31 очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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