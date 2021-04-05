Два игрока Ворсклы выбыли из-за травм до конца месяца

В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Шахтером» получили травмы сразу два игрока «Ворсклы»: Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Как сообщил на послематчевой пресс-конференции Юрий Максимов, у Пердуты сломано ребро, а у Тилля – сотрясение мозга. По информации источника, были подозрения на перелом носа у легионера из Люксембурга, но они не подтвердились. Оба выбыли до конца апреля.

Также в лазарете «Ворсклы» уже продолжительное время находится Георгий Цитаишвили, а Бредли Де Ноойер после повреждения еще занимается по индивидуальной программе. В следующем календарном матче со «Львовом» из-за дисквалификации им также не сможет помочь Давид Пуцлин.

Напомним, что «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 31 очко.