Юрий МАКСИМОВ: «Пердута сломал ребро, у Тилля сотрясение мозга»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал поражение в матче с «Шахтером» (0:2)

  • 04.04.2021 19:35
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Пердута сломал ребро, у Тилля сотрясение мозга»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» дал оценку поединку 20-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:2).

«Недоволен, конечно, результатом. Но для «Шахтера» после поражения во Львове еще одна потеря очков была бы трагедией, поэтому они настроились на нас. В какой-то мере мы понимали, что уступаем в скорости – у соперника все игроки скоростные. Старались комбинировать, держать мяч, не выбивать. Я благодарен ребятам, они старались играть в футбол. Где-то не хватало мастерства, реализации. Свои моменты нужно до конца использовать. Пропустили тоже обидные голы.

Когда лидеры вышли, все пошло не по плану. Игорь Пердута ребро сломал, у Оливье Тилля – сотрясение мозга, вроде. Не знаю. Нужно ему голову проверить и с носом проблемы.

Мы легко пропустили голы. Мы старались не цепляться за мяч, а его выбить. Начиная от нападающих до защитников. За ошибки мы не ругаем футболистов, где-то поле не позволяет, где-то технический брак. Лучше укротить мяч и сохранить, а не бить его в надежде, что там кто-то стоит. Так не бывает», - сказал Максимов в интервью Футбол 1.

После 20-ти туров у «Ворсклы» 31 очко и пятое место в турнирной таблице.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 04.04.2021 20:28
    +1
    Кратко инервью Максимова: ркэезультат был известен до игры, поэтому мы и не гнапрягались, подсобили ток малех
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 20:28
    +1
    Кратко инервью Максимова: ркэезультат был известен до игры, поэтому мы и не гнапрягались, подсобили ток малех
    Ссылка
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