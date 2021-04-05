Лидер чемпионата Греции проявляет интерес к экс-игроку Динамо

Юнес Беланда может продолжить карьеру в «Олимпиакосе»

  • 05.04.2021 16:44
  • 947 просмотров
  • 2 комментария
Лидер чемпионата Греции проявляет интерес к экс-игроку Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, последним клубом которого был «Галатасарай», входит в сферу интересов лидера нынешнего розыгрыша чемпионата Греции «Олимпиакоса».

Отмечается, что 31-летний марокканец видится руководству клуба, как футболист, способный хорошо вписаться в игру команды. Кроме того, «Олимпиакос» может подписать Беланду на правах свободного агента, так как тот недавно был выгнан из «Галатасарая» за критику руководства клуба.

Напомним, на контракте в «Динамо» Беланда был с 2013 по 2017 годы, после чего за 10 миллионов евро был продан в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что интерес к Беланде проявляет «Валенсия».

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Источник — NTV Spor

(3 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 05.04.2021 17:00
    0
    DK1970, 05.04.2021 16:52
    Белланда красавец! Послал Галатасарай. Они обиделись и разорвали контракт. А Беланда теперь у Олимпиакоса возьмёт подъёмные. Свободный агент однако....
    чем красавец? Тем, что недополучил зарплату? Его же выгнали со штрафными санкциями. А подъемные он бы взял и при трансфере из Галатасарая - это же однозначно. Теперь будет возвращать на подъемных недополученное в Турции. Так что такое...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 16:52
    0
    Белланда красавец! Послал Галатасарай. Они обиделись и разорвали контракт. А Беланда теперь у Олимпиакоса возьмёт подъёмные. Свободный агент однако....
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 05.04.2021 17:00
    0
    DK1970, 05.04.2021 16:52
    Белланда красавец! Послал Галатасарай. Они обиделись и разорвали контракт. А Беланда теперь у Олимпиакоса возьмёт подъёмные. Свободный агент однако....
    чем красавец? Тем, что недополучил зарплату? Его же выгнали со штрафными санкциями. А подъемные он бы взял и при трансфере из Галатасарая - это же однозначно. Теперь будет возвращать на подъемных недополученное в Турции. Так что такое...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 16:52
    0
    Белланда красавец! Послал Галатасарай. Они обиделись и разорвали контракт. А Беланда теперь у Олимпиакоса возьмёт подъёмные. Свободный агент однако....
    Ссылка
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