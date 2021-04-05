Лидер чемпионата Греции проявляет интерес к экс-игроку Динамо

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, последним клубом которого был «Галатасарай», входит в сферу интересов лидера нынешнего розыгрыша чемпионата Греции «Олимпиакоса».

Отмечается, что 31-летний марокканец видится руководству клуба, как футболист, способный хорошо вписаться в игру команды. Кроме того, «Олимпиакос» может подписать Беланду на правах свободного агента, так как тот недавно был выгнан из «Галатасарая» за критику руководства клуба.

Напомним, на контракте в «Динамо» Беланда был с 2013 по 2017 годы, после чего за 10 миллионов евро был продан в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что интерес к Беланде проявляет «Валенсия».