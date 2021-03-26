Валенсия хочет подписать бывшего полузащитника Динамо

Испанская «Валенсия» изучает варианты усиления команды на следующий сезон. «Летучие мыши», находящиеся в не лучшем финансовом положении, в основном рассматривают возможность подписания свободных агентов, или футболистов, которых можно взять в аренду.

Одним из интересных имен для «Валенсии» является 31-летний марокканский хавбек Юнес Беланда, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо».

Не так давно Беланда был изгнан из «Галатасарая» за критику руководства клуба, и в настоящий момент является свободным агентом.

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия уже дал добро на ведение переговоров и подписание контракта с марокканским легионером.

Отметим, что в своей карьере Беланда еще никогда не играл за испанские клубы. Помимо «Динамо» и «Галатасарая» Юнес выступал за «Монпелье» и «Ниццу» во Франции и за «Шальке» в Германии.