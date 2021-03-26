Валенсия хочет подписать бывшего полузащитника Динамо

С недавнего времени Юнес Беланда пребывает в статусе свободного агента

  • 26.03.2021 10:11
  • 1912 просмотров
  • 3 комментария
Валенсия хочет подписать бывшего полузащитника Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Испанская «Валенсия» изучает варианты усиления команды на следующий сезон. «Летучие мыши», находящиеся в не лучшем финансовом положении, в основном рассматривают возможность подписания свободных агентов, или футболистов, которых можно взять в аренду.

Одним из интересных имен для «Валенсии» является 31-летний марокканский хавбек Юнес Беланда, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо».

Не так давно Беланда был изгнан из «Галатасарая» за критику руководства клуба, и в настоящий момент является свободным агентом.

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия уже дал добро на ведение переговоров и подписание контракта с марокканским легионером.

Отметим, что в своей карьере Беланда еще никогда не играл за испанские клубы. Помимо «Динамо» и «Галатасарая» Юнес выступал за «Монпелье» и «Ниццу» во Франции и за «Шальке» в Германии.

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Источник — Fichajes.net

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 11:07
    +1
    Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    Это уже не тот игрок которым он уезжал!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.03.2021 10:51
    +2
    Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    У Зорі банально немає таких грошей, а Динамо він не потрібен - він не сильніший за тих гравців, які зараз грають в основі, скоріше навіть навпаки. Плюс до всього у мароканця проблеми з дисципліною, власне з цієї причини турки і розірвали з ним контракт достроково.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    0
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.03.2021 10:51
    +2
    Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    У Зорі банально немає таких грошей, а Динамо він не потрібен - він не сильніший за тих гравців, які зараз грають в основі, скоріше навіть навпаки. Плюс до всього у мароканця проблеми з дисципліною, власне з цієї причини турки і розірвали з ним контракт достроково.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.03.2021 11:07
    +1
    Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    Это уже не тот игрок которым он уезжал!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.03.2021 10:36
    0
    Вот почему бы его не вернуть в УПЛ? В тот же динамо, Зарю? По мерке нашего чемпионата - он ТОП.
    Ссылка
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