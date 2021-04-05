Андрей ШАХОВ: «Не зря такие победы называют чемпионскими»

Известный журналист – о матче «Динамо» – «Александрия» (2:1)

  • 05.04.2021 11:38
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  • 1 комментарий
Андрей ШАХОВ: «Не зря такие победы называют чемпионскими»
© ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов поделился мнением о волевой победе киевского «Динамо» в матче с «Александрией» (2:1).

«Очень часто в футболе все решают последние десять минут матчей. И в этом игровом отрезке, после 80-й минуты, динамовцы забили в чемпионате Украины 12 голов, пропустив только два.

Вдумайтесь: 12 голов в двадцати матчах в последние десять минут! 43 гола за 90 минут и 12 из них в последние десять! Это очень много! Нет, очень-очень много! Для сравнения у «Шахтера» в этом игровом интервале только ОДИН забитый мяч (победный гол Тете в Днепре) при одном же пропущенном (победный гол Иванисени из «Зари»)! 12-2 и 1-1!

Не в этом ли кроется секрет лидерства «Динамо»?

Не зря такие победы называют «чемпионскими». Редко кому и когда удается завоевать титул, громя всех и вся с крупным счетом. Очень важно в нужный момент уметь проявлять характер и, что называется, выгрызать победы. В Александрии произошло именно это», – написал Шахов.

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Источник — Фраза

(5 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.04.2021 11:47
    +1
    Дійсно - дотиснули і вигризли перемогу.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.04.2021 11:47
    +1
    Дійсно - дотиснули і вигризли перемогу.
    Ссылка
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