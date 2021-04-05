Заря одержала 200-ю победу в УПЛ

Поединок 20-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха» (2:0) стал юбилейным для «Зари».
Луганский клуб одержал 200-ю победу в элитном дивизионе украинского футбола.
Также этот поединок стал 200-м в составе «Зари» для 30-летнего украинского полузащитника Дмитрия Хомченовского.
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Источник — ФК Заря
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