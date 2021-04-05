Заря одержала 200-ю победу в УПЛ

Поединок с «Рухом» стал юбилейным для луганского клуба

  • 05.04.2021 09:21
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Заря одержала 200-ю победу в УПЛ
© ФК Заря Луганск

Поединок 20-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха» (2:0) стал юбилейным для «Зари».

Луганский клуб одержал 200-ю победу в элитном дивизионе украинского футбола.

Также этот поединок стал 200-м в составе «Зари» для 30-летнего украинского полузащитника Дмитрия Хомченовского.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 09:32
    0
    Поздравляю коллеги! Желаю с этом чемпе стать вторыми после нас!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 09:32
    0
    Поздравляю коллеги! Желаю с этом чемпе стать вторыми после нас!
    Ссылка
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