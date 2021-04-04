Хомченовский провел 200-й матч за Зарю

Поединок 20-го тура УПЛ «Рух» — «Заря» (0:2) стал для 30-летнего украинского полузащитника Дмитрия Хомченовского 200-м за луганский клуб.

166 матчей у футболиста в Премьер-лиге, 12 поединков в Кубке Украины и 22 встречи в Лиге Европы.

Хомченовский выступал за «Зарю» с 2011 по 2015 годы и с 2018 года по настоящее время.