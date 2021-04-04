В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Сатугемптон» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Саутгемптон» — «Бернли» — 3:2
Голы: Армстронг, 31, Ингз, 42, Редмонд, 66 — Вуд, 12, с пенальти, Выдра, 28
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Редмонд (Саутгемптон).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Саутгемптон).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Бёрнли).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
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Источник — YouTube
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