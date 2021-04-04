Саутгемптон обыграл Бернли в результативном поединке

В поединке 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:2, проигрывая 0:2 по ходу матча.
«Саутгемптон» — «Бернли» — 3:2
Голы: Армстронг, 31, Ингз, 42, Редмонд, 66 — Вуд, 12, с пенальти, Выдра, 28
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Вестергор, Армстронг (Салису, 79), Уорд-Проуз, Редмонд, Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87), Ингз (Адамс, 86).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Питерс (Тэйлор, 33), Тарковски, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Ричардсон, 90), Макнил, Выдра (Родригес, 78), Вуд.
Источник — Sport.ua
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