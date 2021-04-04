Турнирная таблица УПЛ. Динамо с трудом сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков

2–4 апреля прошли матчи 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» с трудом сохранило отрыв от «Шахтера» в 7 очков (49 против 42).
Киевляне вырвали победу у «Александрии» (2:1), а «горняки» нанесли поражение «Ворскле» (2:0). Третье место занимает луганская «Заря» (35 очков) и имеет игру в запасе.
Ниже приведены результаты 20-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 20-й тур
2 апреля
- Днепр-1 – Львов – 5:1
3 апреля
- Мариуполь – Ингулец Петрово – 4:3
- Рух Львов – Заря Луганск – 0:2
- Десна Чернигов – Олимпик Донецк – 2:0
4 апреля
- Минай – Колос Ковалевка – 0:0
- Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:2
- Александрия – Динамо Киев – 1:2
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Источник — Sport.ua
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Хозяин Мариуполя - Тарик Махмуд Чаудри!!! И это для таких как ты специально сообщали на ЭТОМ сайте не один раз.)
То что игроки Шахтёра ещё и до 2014 играли в своей области, может объяснить любой из их семьи. Или им лучше было бы ездить во Львов и назад? Это тебе так лучше.)))
ДК в этом сезоне первые, ШД вторые, у Зори игра в запасе, так что скорее всего третья.
4-6 идут плотно, но в ЕК из трёх два только пройдут, и вот среди 4-6 самая жаркая борьба и будет
Правильно будет так:
Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
Правильно будет так:
Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
Правильно будет так:
Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
Правильно будет так:
Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
Правильно будет так:
Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
ДК в этом сезоне первые, ШД вторые, у Зори игра в запасе, так что скорее всего третья.
4-6 идут плотно, но в ЕК из трёх два только пройдут, и вот среди 4-6 самая жаркая борьба и будет
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