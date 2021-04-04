Турнирная таблица УПЛ. Динамо с трудом сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков

2–4 апреля прошли матчи 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.04.2021 22:23
  • 2942 просмотра
  • 18 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Динамо с трудом сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
© ФК Динамо Киев

2–4 апреля прошли матчи 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» с трудом сохранило отрыв от «Шахтера» в 7 очков (49 против 42).

Киевляне вырвали победу у «Александрии» (2:1), а «горняки» нанесли поражение «Ворскле» (2:0). Третье место занимает луганская «Заря» (35 очков) и имеет игру в запасе.

Ниже приведены результаты 20-го тура и турнирная таблица. 

УПЛ. 20-й тур

2 апреля

  • Днепр-1 – Львов – 5:1

3 апреля

  • Мариуполь – Ингулец Петрово – 4:3
  • Рух Львов – Заря Луганск – 0:2
  • Десна Чернигов – Олимпик Донецк – 2:0

4 апреля

  • Минай – Колос Ковалевка – 0:0
  • Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:2
  • Александрия – Динамо Киев – 1:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:44
    +1
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 23:16
    Тебя отпид@р@sили там сепаратюга?
    Почему ты игнорируешь вопрос насчет ахметова? он сепар, или нет?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 23:22
    -7
    DK1961, 04.04.2021 23:10
    Потому что лохметка скупает на корню любую власть в Украине и ему дозволяют делать все, что он пожелает. Ни в одной стране мира фарм в наглую не играет в одной лиге с основной командой, как арендопуполь. О чем тут ещё можно говорить?
    О том, что ты упоротый долдон.)))
    Хозяин Мариуполя - Тарик Махмуд Чаудри!!! И это для таких как ты специально сообщали на ЭТОМ сайте не один раз.)
    То что игроки Шахтёра ещё и до 2014 играли в своей области, может объяснить любой из их семьи. Или им лучше было бы ездить во Львов и назад? Это тебе так лучше.)))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 04.04.2021 23:17
    +1
    Ну тут уже почти всё понятно
    ДК в этом сезоне первые, ШД вторые, у Зори игра в запасе, так что скорее всего третья.
    4-6 идут плотно, но в ЕК из трёх два только пройдут, и вот среди 4-6 самая жаркая борьба и будет
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.04.2021 23:17
    +7
    Динамо зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок, не дивлячись на переляканих суддів.
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 23:16
    -5
    Newvlad, 04.04.2021 23:14
    Хреново чувствовать себя отпидарашеным в ордловском окопе, правда, чувырло?
    Тебя отпид@р@sили там сепаратюга?
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 04.04.2021 23:14
    +4
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    Хреново чувствовать себя отпидарашеным в ордловском окопе, правда, чувырло?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 04.04.2021 23:10
    +4
    Zport., 04.04.2021 23:02
    Почему днонецкая команда не играет в днонецкой области, а семь лет бомжует по стране?
    Потому что лохметка скупает на корню любую власть в Украине и ему дозволяют делать все, что он пожелает. Ни в одной стране мира фарм в наглую не играет в одной лиге с основной командой, как арендопуполь. О чем тут ещё можно говорить?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 23:04
    0
    ass36, 04.04.2021 22:59
    Даже если обойдут что меняется для нее, без бабла ей нечего делать в Европе.
    Тогда можно распускать УПЛ и оставить 5 команд.))
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:03
    +7
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    ахметов - это сепар, или нет? Какое твое мнение?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:02
    +9
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    Почему днонецкая команда не играет в днонецкой области, а семь лет бомжует по стране?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:01
    +13
    Самое смешное, что пропагандисты с геббельсТВ даже не обсуждали чистый гол Караваева, отмененный ахметовскими судьями
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 04.04.2021 22:59
    -14
    Для дк уже деревянные медали выточили
    Ссылка
    ass36
      ass36, 04.04.2021 22:59
    +2
    Tеllur, 04.04.2021 22:47
    Александрия доигралась так , что её могут теперь обойти Днепр-1 и даже Мариуполь.
    Даже если обойдут что меняется для нее, без бабла ей нечего делать в Европе.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 22:47
    0
    Александрия доигралась так , что её могут теперь обойти Днепр-1 и даже Мариуполь.
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    -16
    DK1961, 04.04.2021 22:43
    Дыбил. Это твои бомжи с помощью грязного лохметовского бабла купили защитника Ворсклы и судеек, не назначивших два чистых пеналя в ворота шлюхтеров
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 04.04.2021 22:43
    +9
    smart_Forever_, 04.04.2021 22:36
    В названии статьи ошибка
    Правильно будет так:
    Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
    Дыбил. Это твои бомжи с помощью грязного лохметовского бабла купили защитника Ворсклы и судеек, не назначивших два чистых пеналя в ворота шлюхтеров
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 22:39
    +12
    smart_Forever_, 04.04.2021 22:36
    В названии статьи ошибка
    Правильно будет так:
    Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
    Почему в конце второго тайма не поставили пенальти в ворота шлюхтёра за игру рукой дододо?
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 22:36
    -25
    В названии статьи ошибка
    Правильно будет так:
    Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:01
    +13
    Самое смешное, что пропагандисты с геббельсТВ даже не обсуждали чистый гол Караваева, отмененный ахметовскими судьями
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 22:39
    +12
    smart_Forever_, 04.04.2021 22:36
    В названии статьи ошибка
    Правильно будет так:
    Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
    Почему в конце второго тайма не поставили пенальти в ворота шлюхтёра за игру рукой дододо?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:02
    +9
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    Почему днонецкая команда не играет в днонецкой области, а семь лет бомжует по стране?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 04.04.2021 22:43
    +9
    smart_Forever_, 04.04.2021 22:36
    В названии статьи ошибка
    Правильно будет так:
    Турнирная таблица УПЛ. динамо с помощью шубы сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков
    Дыбил. Это твои бомжи с помощью грязного лохметовского бабла купили защитника Ворсклы и судеек, не назначивших два чистых пеналя в ворота шлюхтеров
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.04.2021 23:17
    +7
    Динамо зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок, не дивлячись на переляканих суддів.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:03
    +7
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    ахметов - это сепар, или нет? Какое твое мнение?
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 04.04.2021 23:14
    +4
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:47
    После того как ДерЬнамо забоялось ехать в украинский Мариуполь,теперь все знают что ДеРЬнамо сепары и разъединяют страну!ДеРЬнамо сепары!
    Хреново чувствовать себя отпидарашеным в ордловском окопе, правда, чувырло?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 04.04.2021 23:10
    +4
    Zport., 04.04.2021 23:02
    Почему днонецкая команда не играет в днонецкой области, а семь лет бомжует по стране?
    Потому что лохметка скупает на корню любую власть в Украине и ему дозволяют делать все, что он пожелает. Ни в одной стране мира фарм в наглую не играет в одной лиге с основной командой, как арендопуполь. О чем тут ещё можно говорить?
    Ссылка
    ass36
      ass36, 04.04.2021 22:59
    +2
    Tеllur, 04.04.2021 22:47
    Александрия доигралась так , что её могут теперь обойти Днепр-1 и даже Мариуполь.
    Даже если обойдут что меняется для нее, без бабла ей нечего делать в Европе.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:44
    +1
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 23:16
    Тебя отпид@р@sили там сепаратюга?
    Почему ты игнорируешь вопрос насчет ахметова? он сепар, или нет?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 04.04.2021 23:17
    +1
    Ну тут уже почти всё понятно
    ДК в этом сезоне первые, ШД вторые, у Зори игра в запасе, так что скорее всего третья.
    4-6 идут плотно, но в ЕК из трёх два только пройдут, и вот среди 4-6 самая жаркая борьба и будет
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 23:04
    0
    ass36, 04.04.2021 22:59
    Даже если обойдут что меняется для нее, без бабла ей нечего делать в Европе.
    Тогда можно распускать УПЛ и оставить 5 команд.))
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 22:47
    0
    Александрия доигралась так , что её могут теперь обойти Днепр-1 и даже Мариуполь.
    Ссылка
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