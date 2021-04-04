Луиш КАШТРУ: «Бросить клуб? Никогда»

Главный тренер «Шахтера» дал оценку поединку 20-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:0).

«Прекрасно знали, что у нас очень сложный соперник. Мы знали, что будет не самое лучшее поле. Знали, что очень хотим победить. Все это накладывало на нас большую ответственность. Команда дала положительный ответ. В первом тайме у нас было два удара в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем, еще было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать, и забили один гол. Мы полностью контролировали игру, здорово проявили себя как в атаке, так и в обороне, а также закрывали все пути к нашим воротам.

Во втором тайме «Ворскла» немного больше владела мячом, но не создавала голевых моментов. Был один эпизод, который арбитр превратил в штрафной. Рука – это был опасный момент для нас. Однако мы закрывали все зоны, а команда действовала сбалансировано. Мы провели хороший матч и победили.

Команда очень хорошо себя показала. Мне понравилась игра Степаненко и всей команды. У Тараса была задача останавливать «Ворсклу» при выигрыше первого и второго мячей. Все ребята показали себя достойно, как и Степаненко. Да, он терял мяч, но причина этому – состояние поля.

Рассматривал ли я возможность отставки? Я? Нет. Я отдаю себе отчет, какую работу выполняю, как мы перешли из сезона в сезон, какие проблемы у нас были в течение сезона – травмы, коронавирус. Знаем, что произошло. Вчера мы внезапно остались без Матвиенко. Кроме того, мы без Исмаили, Корниенко и Хочолавы. У нас много проблем, но мы продолжаем работать. В жизни мы не можем быть двуличными, мол, у нас есть проблемы, а мы говорим, что их нет. Нет. Когда они есть – они есть. Мы стараемся их решить. Я никогда не сдамся и не буду дезертировать. Я такой человек. Я ничего не должен своей совести за все время, что я в клубе. Бросить клуб? Никогда», - сказал Луиш Каштру после матча с «Ворсклой».

После 20-ти туров в активе «Шахтера» 42 очка и второе место в турнирной таблице.