ФОТО. День памяти легенды. Арсенал посвятил матч с Ливерпулем воспитаннику

Матч Арсенал - Ливерпуль был посвящен воспитаннику лондонского клуба Дэвиду Рокаслу, который скончался от рака 31 марта 2001 года.

Рокасл выступал за Арсенал с 1984 по 1992 год и сыграл за команду 246 матчей. Умер в возрасте 33 лет. Рокасл – одна из 32 легенд «Арсенала», чьи фото изображены на стенах «Эмирейтс».