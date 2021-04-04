ФОТО. День памяти легенды. Арсенал посвятил матч с Ливерпулем воспитаннику

Матч Арсенал - Ливерпуль был посвящен воспитаннику лондонского клуба Дэвиду Рокаслу, который скончался от рака 31 марта 2001 года.
Рокасл выступал за Арсенал с 1984 по 1992 год и сыграл за команду 246 матчей. Умер в возрасте 33 лет. Рокасл – одна из 32 легенд «Арсенала», чьи фото изображены на стенах «Эмирейтс».
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Виталий Петровский, Sport.ua
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