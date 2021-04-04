ФОТО. День памяти легенды. Арсенал посвятил матч с Ливерпулем воспитаннику

В Лондоне умеют помнить своих

  • 04.04.2021 16:14
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ФОТО. День памяти легенды. Арсенал посвятил матч с Ливерпулем воспитаннику
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Арсенал - Ливерпуль был посвящен воспитаннику лондонского клуба Дэвиду Рокаслу, который скончался от рака 31 марта 2001 года. 

Рокасл выступал за Арсенал с 1984 по 1992 год и сыграл за команду 246 матчей. Умер в возрасте 33 лет. Рокасл – одна из 32 легенд «Арсенала», чьи фото изображены на стенах «Эмирейтс».

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Виталий Петровский, Sport.ua

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