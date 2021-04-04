«Дженоа» и «Фиорентина» сыграли вничью в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|52'
|Франк Рибери (Фиорентина) получает красную карточку.
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.