ВАНТУХ: Несправедливо, что арендованным не разрешают играть со своим клубом

Сегодня, 4 апреля «Александрия» в 20-м туре УПЛ примет «Динамо». Арендованный у киевлян защитник «Александрии» Роман Вантух не сможет принять участие в матче из-за условий арендного соглашения.

Сам игрок считает такую ситуацию несправедливой:

«По условиям аренды, к сожалению, буду вне игры. Жаль. Считаю, что такой пункт в условиях аренды не совсем справедливый.

На мой взгляд, арендованным игрокам могли бы разрешать играть против своей команды.Ведь для этого и уходил в аренду, чтобы показать Мирче Луческу свою профпригодность и проявить себя именно в матче с «Динамо».