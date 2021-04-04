ВАНТУХ: Несправедливо, что арендованным не разрешают играть со своим клубом

Защитник «Александрии» не сможет сыграть с «Динамо»

  • 04.04.2021 12:01
  • 571 просмотр
  • 4 комментария
ВАНТУХ: Несправедливо, что арендованным не разрешают играть со своим клубом
© fco.com.ua. Роман Вантух

Сегодня, 4 апреля «Александрия» в 20-м туре УПЛ примет «Динамо». Арендованный у киевлян защитник «Александрии» Роман Вантух не сможет принять участие в матче из-за условий арендного соглашения.

Сам игрок считает такую ситуацию несправедливой:

«По условиям аренды, к сожалению, буду вне игры. Жаль. Считаю, что такой пункт в условиях аренды не совсем справедливый.

На мой взгляд, арендованным игрокам могли бы разрешать играть против своей команды.Ведь для этого и уходил в аренду, чтобы показать Мирче Луческу свою профпригодность и проявить себя именно в матче с «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 04.04.2021 13:00
    +2
    Наоборот, все справедливо. Кто платит - тот и диктует условия.
    Какой смысл клубу-хозяину за свои же деньги рисковать?
    Пусть клуб-арендатор сам платит футболисту, и тогда будет можно играть.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 04.04.2021 12:43
    +3
    Так умови ж які оренди? Клуби навіть не можуть платити орендованим гравцям всю зп. І тому Динамо і шахта платять зп своїм же гравцям. Суть оренди - ігрова практика. А за гру стоїть вимога про оплату зп за весь період оренди. Платять зп і буде можливість випускати гравця.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2021 12:32
    +2
    SevaCherkago, 04.04.2021 12:17
    Согласен на 100%
    с чем согласен, что хитропопое руководство Александрии хочет и рыбку съесть, и деньжат съэкономить？
    пусть выкупают нужных игроков полность и тогда вольны делать с ними все, что хотят
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 04.04.2021 12:17
    -4
    Согласен на 100%
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 04.04.2021 12:43
    +3
    Так умови ж які оренди? Клуби навіть не можуть платити орендованим гравцям всю зп. І тому Динамо і шахта платять зп своїм же гравцям. Суть оренди - ігрова практика. А за гру стоїть вимога про оплату зп за весь період оренди. Платять зп і буде можливість випускати гравця.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 04.04.2021 13:00
    +2
    Наоборот, все справедливо. Кто платит - тот и диктует условия.
    Какой смысл клубу-хозяину за свои же деньги рисковать?
    Пусть клуб-арендатор сам платит футболисту, и тогда будет можно играть.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2021 12:32
    +2
    SevaCherkago, 04.04.2021 12:17
    Согласен на 100%
    с чем согласен, что хитропопое руководство Александрии хочет и рыбку съесть, и деньжат съэкономить？
    пусть выкупают нужных игроков полность и тогда вольны делать с ними все, что хотят
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности