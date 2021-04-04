ВАНТУХ: Несправедливо, что арендованным не разрешают играть со своим клубом

Сегодня, 4 апреля «Александрия» в 20-м туре УПЛ примет «Динамо». Арендованный у киевлян защитник «Александрии» Роман Вантух не сможет принять участие в матче из-за условий арендного соглашения.
Сам игрок считает такую ситуацию несправедливой:
«По условиям аренды, к сожалению, буду вне игры. Жаль. Считаю, что такой пункт в условиях аренды не совсем справедливый.
На мой взгляд, арендованным игрокам могли бы разрешать играть против своей команды.Ведь для этого и уходил в аренду, чтобы показать Мирче Луческу свою профпригодность и проявить себя именно в матче с «Динамо».
Источник — zbirna.com
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Какой смысл клубу-хозяину за свои же деньги рисковать?
Пусть клуб-арендатор сам платит футболисту, и тогда будет можно играть.
пусть выкупают нужных игроков полность и тогда вольны делать с ними все, что хотят
Какой смысл клубу-хозяину за свои же деньги рисковать?
Пусть клуб-арендатор сам платит футболисту, и тогда будет можно играть.
пусть выкупают нужных игроков полность и тогда вольны делать с ними все, что хотят
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