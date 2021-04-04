Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ

Еще совсем недавно Неймар был близок к продлению контракта с ПСЖ, однако сейчас бразильский форвард приостановил переговоры с клубом.

Причина проста: Неймар хочет снова играть в одной команде с Лионелем Месси. 29-летний бразилец рассчитывал на то, что летом Месси перейдет в ПСЖ.

Однако в последнее время Месси склоняется к продлению контракта с «Барселоной». Поэтому Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

Учитывая финансовое положение «Барселоны» и интерес каталонцев к Эрлингу Холанду, осуществить такую сделку будет непросто. Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Вчера Неймар был удален в матче Ла Лиги против «Лилля» (поражение 0:1).