Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ

Бразилец хочет снова играть с Лионелем Месси

  • 04.04.2021 11:43
  • 902 просмотра
  • 1 комментарий
Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Еще совсем недавно Неймар был близок к продлению контракта с ПСЖ, однако сейчас бразильский форвард приостановил переговоры с клубом.

Причина проста: Неймар хочет снова играть в одной команде с Лионелем Месси. 29-летний бразилец рассчитывал на то, что летом Месси перейдет в ПСЖ.

Однако в последнее время Месси склоняется к продлению контракта с «Барселоной». Поэтому Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

Учитывая финансовое положение «Барселоны» и интерес каталонцев к Эрлингу Холанду, осуществить такую сделку будет непросто. Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Вчера Неймар был удален в матче Ла Лиги против «Лилля» (поражение 0:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей
      Андрей , 04.04.2021 12:29
    0
    Утомил уже почти так же, как Селезнев ;)
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 04.04.2021 12:29
    0
    Утомил уже почти так же, как Селезнев ;)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности