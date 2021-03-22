Неймар близок к продлению контракта с ПСЖ

Неймар в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Размер зарплаты Неймара не сообщается, известно только, что форвард получит очень щедрый бонус в случае победы ПСЖ в Лиге чемпионов.
Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего бразильца 13 голов и 6 ассистов в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Недавно Неймар восстановился после очередной травмы.
Источник — Twitter
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