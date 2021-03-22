Неймар близок к продлению контракта с ПСЖ

Бразилец останется в парижском клубе

  • 22.03.2021 18:41
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
Неймар близок к продлению контракта с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Размер зарплаты Неймара не сообщается, известно только, что форвард получит очень щедрый бонус в случае победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего бразильца 13 голов и 6 ассистов в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Недавно Неймар восстановился после очередной травмы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:03
    0
    Вот и правильно, удачи.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 19:40
    0
    кто бы сомневался, кому он еще нужен за такие бабки
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:03
    0
    Вот и правильно, удачи.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 19:40
    0
    кто бы сомневался, кому он еще нужен за такие бабки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности