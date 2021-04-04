Севилья – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на поединок 29-го тура чемпионата Испании

  • 04.04.2021 01:58
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Севилья – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 29-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» – «Атлетико» Мадрид.

«В 2021-м году «Севилья» забивала практически во всех матчах за исключением двух поединков. Это ответная игра Кубка Испании с «Барселоной», где Лукас Окампос не реализовал пенальти, что позволило дальше пройти каталонцам. Не забила «Севилья» и в перенесенном матче 1-го тура с «Атлетико» (12 января), когда победили в Мадриде «матрасники» (2:0). «Севилья» находится в первой четверке вслед за «Атлетико», «Барсой» и «Реалом».

В 2021 году в рамках Ла Лиги «Атлетико» проиграл только «Леванте», а в Лиге чемпионов команда Симеоне дважды уступила «Челси», вылетев из еврокубков. Имея четырехочковый гандикап перед «Барсой», с которой «Атлетико» на «Камп Ноу» будет играть 9-го мая Симеоне хочется сохранить этот задел в четыре очка. «Севилья» от третьего «Реала» отстает на пять баллов и хочет поменяться с ним местами. «Атлетико» пропускает меньше всех в Ла Лиге (18 голов). «Севилья» пропустила 21 мяч и это второй показатель по игре в обороне. Обе команды умеют играть очень организованно и дисциплинированно. «Атлетико» забивает значительно больше «Севильи» (51 против 39). «Матрасники» имеют в своем расположении Суареса, Феликса и большую группу универсальных полузащитников. У севильцев также есть кому забивать. Марокканец Эн-Несири – очень сильный нападающий. Мы хорошо знаем Гомеса по игре в «Металлисте» и «Аталанте». А есть еще Сусо, Де Йонг и много хороших ребят.

Я уверен, что «Атлетико» не проиграет. Вероятность ничьей высока, но Симеоне хочет выиграть. Он будет делать все для этого. Красивой и открытой игры не будет. Но мы увидим очень хорошую работу двух сильных тренеров Симеоне и Лопетеги, которые имеют разные взгляды на футбол. Это будет противостояние команд, которые исповедуют разную игровую философию», - сказал Грозный.

Матч «Севилья» – «Атлетико» Мадрид состоится 4-го апреля. Начало встречи в 22:00.
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Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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