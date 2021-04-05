29-й тур
Севилья
1 : 0
Атлетико Мадрид
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

У Барселоны и Реала есть шанс. Севилья остановила лидера – Атлетико

4 апреля прошел центральный матч 29-го тура чемпионата Испании

  • 05.04.2021 00:37
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У Барселоны и Реала есть шанс. Севилья остановила лидера – Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля прошел центральный матч 29-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» остановила лидера – «Атлетико» (1:0). У «Барселоны» и «Реала» повысились шансы на чемпионство.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Реал» (63), «Барселона» (62), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).

Ла Лига. 29-й тур

«Севилья»  «Атлетико»  1:0

Гол: Акунья, 70.

Нереализованный пенальти: Окампос, 8 (вратарь)

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 87), де Йонг (Эн-Несири, 63), Сусо (А.Д.Гомес, 77), Окампос (Васкес, 87).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Кондогбья, 74), Лоди (Корреа, 34), Коке, Сауль, Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74).

Предупреждения: Фелипе, 5. Диегу Карлос, 10. Суарес, 56. Акунья, 56. Льоренте, 79. Кондогбья, 86.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

4 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Эльче»  «Бетис»  1:1

Голы: Пере Милья, 36, Борха Иглесиас, 14 (пен).

«Кадис»  «Валенсия»  2:1 

Голы: Кала, 14, Мауро, 88 – Гамейро, 19.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 05.04.2021 00:56
    +1
    Заслуженная победа Севильи, борьба за чемпионство, только начинается.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 05.04.2021 00:56
    +1
    Заслуженная победа Севильи, борьба за чемпионство, только начинается.
    Ссылка
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