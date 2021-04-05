У Барселоны и Реала есть шанс. Севилья остановила лидера – Атлетико

4 апреля прошел центральный матч 29-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» остановила лидера – «Атлетико» (1:0). У «Барселоны» и «Реала» повысились шансы на чемпионство.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Реал» (63), «Барселона» (62), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).
Ла Лига. 29-й тур
«Севилья» – «Атлетико» – 1:0
Гол: Акунья, 70.
Нереализованный пенальти: Окампос, 8 (вратарь)
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 87), де Йонг (Эн-Несири, 63), Сусо (А.Д.Гомес, 77), Окампос (Васкес, 87).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Кондогбья, 74), Лоди (Корреа, 34), Коке, Сауль, Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74).
Предупреждения: Фелипе, 5. Диегу Карлос, 10. Суарес, 56. Акунья, 56. Льоренте, 79. Кондогбья, 86.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
4 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Эльче» – «Бетис» – 1:1
Голы: Пере Милья, 36, Борха Иглесиас, 14 (пен).
«Кадис» – «Валенсия» – 2:1
Голы: Кала, 14, Мауро, 88 – Гамейро, 19.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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