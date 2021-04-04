В воскресенье, 4 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» примет лидера чемпионата – «Динамо».

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Дмитрий Кривушкин из Харькова. Начало матча в 19:30.

«Александрия» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить здесь.