В воскресенье, 4 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» примет лидера чемпионата – «Динамо».
Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Дмитрий Кривушкин из Харькова. Начало матча в 19:30.
«Александрия» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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