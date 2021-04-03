Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Шахтер

В Полтаве пройдет матч 20 тура Украинской Премьер-Лиги

  • 03.04.2021 20:59
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Шахтер
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 4 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр Сергей Бойко (Киевская область). Начало матча в 17:00.

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч из Полтавы будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.04.2021 21:22
    0
    Я в залі буду дивитись , в спальні екран малий.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.04.2021 21:22
    0
    Я в залі буду дивитись , в спальні екран малий.
    Ссылка
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