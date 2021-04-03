В воскресенье, 4 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр Сергей Бойко (Киевская область). Начало матча в 17:00.

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч из Полтавы будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.