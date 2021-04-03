Эшли Барти – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 3 апреля, состоится женский финал на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче за титул сразятся лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и девятая ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады.

Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.

