Эшли Барти – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 3 апреля, состоится женский финал на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче за титул сразятся лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и девятая ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады.
Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
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Источник — Sport.ua
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