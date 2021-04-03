Серия А. Милан в большинстве не смог обыграть Сампдорию

Сегодня «Милан» в стартовом матче 29-го тура Серии А дома принимал «Сампдорию». Команда Стефано Пиоли сама привезла себе гол на 57-й минуте: Тео Эрнандес обрезался на своей половине поля, и Фабио Квальярелла красивым ударом перебросил Доннарумму.

Через 2 минуты «Сампдория» осталась в меньшинстве: повторное предупреждение получил Адриен Силва. Однако за более чем полчаса игры в большинстве «Милан» сумел лишь спастись от поражения – ничья 1:1.

«Милан» - «Сампдория» - 1:1

Голы: 0:1 – 57 Квальярелла, 1:1 – 87 Хауге.

«Милан» – Доннарумма, Тео, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46), Беннасер (Тонали, 60), Кессиэ, Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо (Хауге, 74), Ибрагимович.

«Сампдория» – Аудеро, Тонелли, Берешиньски, Колли, Ауджелло (Йосида, 89), Дамсгор (Верре, 90), Адриен Силва, Кандрева (Лерис, 90), Торсбю, Габбьядини (Аскильдсен, 62), Квальярелла (Кейта Бальде, 84).

Предупреждения: Колли (32), Торсбю (39), Салемакерс (45), Адриен Силва (45), Беннасер (50), Кандрева (73).

Удаление: Адриен Силва (59).

«Милан» набрал 60 очков и остался вторым в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» десятая с 36 баллами.