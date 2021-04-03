Сегодня «Милан» в стартовом матче 29-го тура Серии А дома сыграл вничью с «Сампдорией» - 1:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Хауге (Милан).
|59'
|Игрок команды Сампдория получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Квальярелла (Сампдория).
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Источник — Serie A
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