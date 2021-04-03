НАГЕЛЬСМАНН: «Если проиграем Баварии – о чемпионстве можно забыть»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (3 апреля):

«Наш план на игру не изменится только из-за того, что Роберт Левандовски пропустит эту встречу. С ним, конечно, было бы интереснее, это понятно. Тем не менее, «Лейпциг» готовится к игре против команды мирового класса.

Давление есть всегда. Если «Бавария» проиграет, им будет неприятно, но не критично. Мы, правда, не проиграли последние матчи, но и победа не будет лишней. Матч определенно будет интересным. Если мы проиграем или сыграем вничью, то сезон для нас не завершится, но о борьбе за чемпионство можно забыть. Но моя команда очень мотивирована и ждет этого матча».

На данный момент «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на 4 очка в турнирной таблице Бундеслиги.