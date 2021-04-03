НАГЕЛЬСМАНН: «Если проиграем Баварии – о чемпионстве можно забыть»

Наставник «РБ Лейпциг» - о матче против «Баварии»

  • 03.04.2021 13:53
  • 287 просмотров
  • 2 комментария
НАГЕЛЬСМАНН: «Если проиграем Баварии – о чемпионстве можно забыть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (3 апреля):

«Наш план на игру не изменится только из-за того, что Роберт Левандовски пропустит эту встречу. С ним, конечно, было бы интереснее, это понятно. Тем не менее, «Лейпциг» готовится к игре против команды мирового класса.

Давление есть всегда. Если «Бавария» проиграет, им будет неприятно, но не критично. Мы, правда, не проиграли последние матчи, но и победа не будет лишней. Матч определенно будет интересным. Если мы проиграем или сыграем вничью, то сезон для нас не завершится, но о борьбе за чемпионство можно забыть. Но моя команда очень мотивирована и ждет этого матча».

На данный момент «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на 4 очка в турнирной таблице Бундеслиги.

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Источник — РБ Лейпциг

(3 голоса)

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Комментарии
    zeka23
      zeka23, 03.04.2021 14:10
    0
    Ёкарный Бабай, 03.04.2021 13:55
    Не о, а на
    Не и, а у ))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.04.2021 13:55
    0
    Не о, а на
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 03.04.2021 14:10
    0
    Ёкарный Бабай, 03.04.2021 13:55
    Не о, а на
    Не и, а у ))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.04.2021 13:55
    0
    Не о, а на
    Ссылка
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