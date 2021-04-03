Выбор сделан. Холанд решил, где хочет продолжить карьеру

В последние дни агент Эрлинга Холанда Мино Райола вместе с отцом футболиста провели переговоры с «Барселоной», «Реалом» и рядом английских топ-клубов.
По информации испанского издания AS, Холанд хочет продолжить карьеру в «Реале». Об этом отец форварда «Боруссии» Альф-Инге Холанд сообщил генеральному менеджеру мадридского клуба Анхелю Санчесу.
При этом подписать Холанда «Реалу» все равно будет непросто. «Боруссия» не горит желанием продавать форварда этим летом, а его агент Райола потребует очень большие комиссионные. Также «Реал» не собирается участвовать в торгах за Холанда, которые хочет организовать Райола.
Источник — AS
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