Выбор сделан. Холанд решил, где хочет продолжить карьеру

Форвард «Боруссии» Дортмунд мечтает о переходе в «Реал»

  • 03.04.2021 12:16
  • 1535 просмотров
  • 1 комментарий
Выбор сделан. Холанд решил, где хочет продолжить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последние дни агент Эрлинга Холанда Мино Райола вместе с отцом футболиста провели переговоры с «Барселоной», «Реалом» и рядом английских топ-клубов.

По информации испанского издания AS, Холанд хочет продолжить карьеру в «Реале». Об этом отец форварда «Боруссии» Альф-Инге Холанд сообщил генеральному менеджеру мадридского клуба Анхелю Санчесу.

При этом подписать Холанда «Реалу» все равно будет непросто. «Боруссия» не горит желанием продавать форварда этим летом, а его агент Райола потребует очень большие комиссионные. Также «Реал» не собирается участвовать в торгах за Холанда, которые хочет организовать Райола.

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.04.2021 12:18
    -1
    Интересно, когда закончится этот идиотизм с продажей игроков, сумашедшими и совершенно не адекватными ценами на футболистов?
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