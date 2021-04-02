Отец Холанда и Райола вскоре проведут переговоры с топ-клубами Англии

За звезду «Боруссии» ведется серьезная борьба

  • 02.04.2021 07:33
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Отец Холанда и Райола вскоре проведут переговоры с топ-клубами Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Альф Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, и агент игрока Мино Райола в ближайшее время прилетят в Лондон.

Ожидается, что 2 апреля представители 20-летнего форварда проведут переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».

Ранее агент и отец игрока провели переговоры с «Реалом» и «Барселоной».

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 31 матч во всех турнирах, забив 33 мяча и сделав 8 результативных передач. 

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» хочет сохранить Холанда в клубе еще на год. Клуб не продаст игрока дешевле, чем за 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» требует за Холанда 180 миллионов евро.

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Источник — El Mundo Deportivo

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