Боруссия назвала цену на Холанда и подтвердила встречу с Райолой

Клуб хочет сохранить форварда еще на год

  • 01.04.2021 18:51
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  • 1 комментарий
Боруссия назвала цену на Холанда и подтвердила встречу с Райолой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Михаэль Цорк заявил, что вчера встречался с агентом Эрлинга Холанда Мино Райолой:

«Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы четко показали наши намерения», - заявил Цорк.

Уже сегодня Райола вместе с отцом Холанда прилетели в Барселону.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» хочет сохранить Холанда в клубе еще на год. Клуб не продаст игрока дешевле, чем за 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» требует за Холанда 180 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 01.04.2021 18:54
    -1
    А как же сумма отступных 80 млн которая якобы была указана в контракте?
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