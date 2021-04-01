Боруссия назвала цену на Холанда и подтвердила встречу с Райолой

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Михаэль Цорк заявил, что вчера встречался с агентом Эрлинга Холанда Мино Райолой:

«Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы четко показали наши намерения», - заявил Цорк.

Уже сегодня Райола вместе с отцом Холанда прилетели в Барселону.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» хочет сохранить Холанда в клубе еще на год. Клуб не продаст игрока дешевле, чем за 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» требует за Холанда 180 миллионов евро.