Боруссия назвала цену на Холанда и подтвердила встречу с Райолой

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Михаэль Цорк заявил, что вчера встречался с агентом Эрлинга Холанда Мино Райолой:
«Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы четко показали наши намерения», - заявил Цорк.
Уже сегодня Райола вместе с отцом Холанда прилетели в Барселону.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» хочет сохранить Холанда в клубе еще на год. Клуб не продаст игрока дешевле, чем за 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» требует за Холанда 180 миллионов евро.
Источник — Twitter
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