Боруссия Дортмунд повесила космический ценник на Холанда

«Боруссия» Дортмунд установила цену, за которую готова продать своего форварда Эрлинга Холанда предстоящим летом. Норвежский вундеркинд был оценен в 180 миллионов евро.
В клубе надеются, что такая высокая цена отпугнет претендентов на Холанда и позволит удержать 20-летнего форварда. В прошлом году такая тактика сработала с Джейдоном Санчо.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 33 гола и 8 ассистов в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».
Источник — ESPN
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