Боруссия Дортмунд повесила космический ценник на Холанда

Клуб не горит желанием продавать норвежского форварда

  • 26.03.2021 16:43
  • 1969 просмотров
  • 4 комментария
Боруссия Дортмунд повесила космический ценник на Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Боруссия» Дортмунд установила цену, за которую готова продать своего форварда Эрлинга Холанда предстоящим летом. Норвежский вундеркинд был оценен в 180 миллионов евро.

В клубе надеются, что такая высокая цена отпугнет претендентов на Холанда и позволит удержать 20-летнего форварда. В прошлом году такая тактика сработала с Джейдоном Санчо.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 33 гола и 8 ассистов в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 17:26
    +1
    D.Lanskoy, 26.03.2021 16:54
    Это пипец, если честно. Футболисты как рабы, которые не могут просто так уйти из клуба, если им что-то не нравится или есть предложения получше, и становятся заложниками жадности владельцев клубов. Холанду давно пора в гранд, в Боруссии у него нет перспектив выигрывать большие трофеи. Цены на футболистов совершенно неадекватные, тем более, во время локдауна, когда зрителей на матчи не пускают. Но вместо того, чтобы решить вопрос с контрактным рабством, ФИФА еще и опустила до детсада возраст покупки-продажи игроков. Когда-то это должно закончиться, это ненормально.
    Думаю любой бы не отказался побыть рабом Боруссии за такое бабло которая она платит
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 26.03.2021 17:01
    -3
    Чего не лярд?
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 16:58
    +1
    D.Lanskoy, 26.03.2021 16:54
    Это пипец, если честно. Футболисты как рабы, которые не могут просто так уйти из клуба, если им что-то не нравится или есть предложения получше, и становятся заложниками жадности владельцев клубов. Холанду давно пора в гранд, в Боруссии у него нет перспектив выигрывать большие трофеи. Цены на футболистов совершенно неадекватные, тем более, во время локдауна, когда зрителей на матчи не пускают. Но вместо того, чтобы решить вопрос с контрактным рабством, ФИФА еще и опустила до детсада возраст покупки-продажи игроков. Когда-то это должно закончиться, это ненормально.
    Футболист о чем думает, когда подписывает длительный контракт? Пусть отрабатывает его и уходит куда захочет.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 26.03.2021 16:54
    -1
    Это пипец, если честно. Футболисты как рабы, которые не могут просто так уйти из клуба, если им что-то не нравится или есть предложения получше, и становятся заложниками жадности владельцев клубов. Холанду давно пора в гранд, в Боруссии у него нет перспектив выигрывать большие трофеи. Цены на футболистов совершенно неадекватные, тем более, во время локдауна, когда зрителей на матчи не пускают. Но вместо того, чтобы решить вопрос с контрактным рабством, ФИФА еще и опустила до детсада возраст покупки-продажи игроков. Когда-то это должно закончиться, это ненормально.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 17:26
    +1
    D.Lanskoy, 26.03.2021 16:54
    Это пипец, если честно. Футболисты как рабы, которые не могут просто так уйти из клуба, если им что-то не нравится или есть предложения получше, и становятся заложниками жадности владельцев клубов. Холанду давно пора в гранд, в Боруссии у него нет перспектив выигрывать большие трофеи. Цены на футболистов совершенно неадекватные, тем более, во время локдауна, когда зрителей на матчи не пускают. Но вместо того, чтобы решить вопрос с контрактным рабством, ФИФА еще и опустила до детсада возраст покупки-продажи игроков. Когда-то это должно закончиться, это ненормально.
    Думаю любой бы не отказался побыть рабом Боруссии за такое бабло которая она платит
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 16:58
    +1
    D.Lanskoy, 26.03.2021 16:54
    Это пипец, если честно. Футболисты как рабы, которые не могут просто так уйти из клуба, если им что-то не нравится или есть предложения получше, и становятся заложниками жадности владельцев клубов. Холанду давно пора в гранд, в Боруссии у него нет перспектив выигрывать большие трофеи. Цены на футболистов совершенно неадекватные, тем более, во время локдауна, когда зрителей на матчи не пускают. Но вместо того, чтобы решить вопрос с контрактным рабством, ФИФА еще и опустила до детсада возраст покупки-продажи игроков. Когда-то это должно закончиться, это ненормально.
    Футболист о чем думает, когда подписывает длительный контракт? Пусть отрабатывает его и уходит куда захочет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности