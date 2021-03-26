Боруссия Дортмунд повесила космический ценник на Холанда

«Боруссия» Дортмунд установила цену, за которую готова продать своего форварда Эрлинга Холанда предстоящим летом. Норвежский вундеркинд был оценен в 180 миллионов евро.

В клубе надеются, что такая высокая цена отпугнет претендентов на Холанда и позволит удержать 20-летнего форварда. В прошлом году такая тактика сработала с Джейдоном Санчо.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 33 гола и 8 ассистов в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».