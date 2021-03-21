Лапорта начал работу над трансфером Холанда

«Барселона» этим летом намерена подписать звездного форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sport.es, президент каталонского клуба Жоан Лапорта контактировал с окружением футболиста и его агентом Мино Райолой по поводу перехода.
В каталонском клубе намерены пойти на сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.
В этом сезоне Холанд сыграл 31 матч за «Боруссию» и забил 35 голов.
Ранее сообщалось, что летом «Барселона» подпишет Серхио Агуэро.
Источник — Sport.es
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