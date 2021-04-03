Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 нашел своего тренера, а Йовичевич – свою команду»

Президент «Днепра-1» – о разгромной победе над «Львовом»

  • 03.04.2021 09:39
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Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 нашел своего тренера, а Йовичевич – свою команду»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал разгромную победу над «Львовом» (5:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я уже раньше говорил, что мы угадали. Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду, поэтому сейчас у нас будет постоянный прогресс. В это я абсолютно верю. И этот прогресс надо закреплять. Посмотрите, мы в последних матчах постоянно забиваем на заключительных минутах, а это говорит о том, что команда играет до последней секунды встречи. Это именно то, что я и просил у главного тренера. Ведь в первую очередь мы играем для болельщиков, и нельзя сделать результат в первом тайме, а во втором уже действовать с меньшей отдачей. И яркий пример этому - матч в Чернигове. Мне очень хочется, чтобы наши болельщики всегда оставались на трибунах и поддерживали команду, независимо от счета на табло. Для команды это очень важно», - сказал Береза.

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Источник — Футбол 1/2/3

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