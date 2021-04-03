Турецкий Бешикташ хочет купить у Динамо Жерсона Родригеша

Турецкий «Бешикташ» хочет приобрести форварда «Динамо» Жерсона Родригеса. Руководство «Орлов» начало контакты с киевлянами по поводу возможного трансфера.

Турецкий клуб недоволен игрой Дженка Тосуна, который арендован у «Эвертона», и ищет ему замену.

Жерсон Родригес забил 2 гола за Люксембург в матчах квалификации ЧМ-2022 против команды Ирландии (1:0) и сборной Португалии (1:3).

Его контракт с киевским клубом рассчитан до августа 2024 года, он забил 2 гола в 15 матчах УПЛ в текущем сезоне.