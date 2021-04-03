Турецкий Бешикташ хочет купить у Динамо Жерсона Родригеша

Форвард забил 2 гола за Люксембург в матчах квалификации ЧМ-2022

  • 03.04.2021 07:35
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Турецкий Бешикташ хочет купить у Динамо Жерсона Родригеша
© Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Бешикташ» хочет приобрести форварда «Динамо» Жерсона Родригеса. Руководство «Орлов» начало контакты с киевлянами по поводу возможного трансфера.

Турецкий клуб недоволен игрой Дженка Тосуна, который арендован у «Эвертона», и ищет ему замену.

Жерсон Родригес забил 2 гола за Люксембург в матчах квалификации ЧМ-2022 против команды Ирландии (1:0) и сборной Португалии (1:3).

Его контракт с киевским клубом рассчитан до августа 2024 года, он забил 2 гола в 15 матчах УПЛ в текущем сезоне.

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Источник — Yeni Asir

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 03.04.2021 08:02
    0
    Тільки з Бойком разом)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 07:55
    0
    Скажем дружно: "нафиг нужно!"
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 03.04.2021 08:02
    0
    Тільки з Бойком разом)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 07:55
    0
    Скажем дружно: "нафиг нужно!"
    Ссылка
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