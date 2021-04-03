2 апреля прошел поединок 15-го тура Второй лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Реал Фарма» Одесса – «Металл» Харьков – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Егор Демченко, 21 мин.
ГОЛ! 0:2. Виталий Федорив, 27 мин (пен).
События матча
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Федорив (Металл).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
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Источник — Sport.ua
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