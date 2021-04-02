Вторая лига. Металл выиграл и уходит в отрыв

В матче 15-го тура Второй лиги лидер «Металл» на выезде играл против аутсайдера «Реал Фарма».
Харьковская команда выиграла со счетом 2:0 и укрепила свое лидерство в группе Б. «Металл» набрал 35 очков и опережает «Кривбасс» на 9 пунктов.
Вторая лига. 15-й тур
Реал Фарма - Металл 0:2
Голы: Демченко, 21 Федорив, 27 (с пен)
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Источник — Sport.ua
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